На олімпійському фестивалі українці здобули 15 медалей

У Трабзоні (Туреччина) завершився ХІ літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль, в рамках якого юні атлети із 49 країн Європи змагалися у 9 видах спорту.

53 олімпійці представляли Україну в 6 видах спорту: легкій атлетиці, плаванні, дзюдо, спортивній гімнастиці, тенісі та велоспорті, повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету.

За підсумками 5 днів змагань українські спортсмени вибороли 15 медалей, з яких 8 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.

В загальнокомандному заліку Україна посіла 3 місце.

***Європейські юнацькі олімпійські фестивалі (ЄЮОФ) – Олімпійські ігри для юнаків, змагання найвищого європейського рівня, які проводяться під егідою Європейських олімпійських комітетів (ЄОК) кожні два роки в неолімпійський рік – взимку та влітку потягом одного року.

Торік на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі українські спортсмени вибороли 13 медалей, з яких 2 золоті, 3 срібні та 8 бронзових. Тоді в неофіційному командному заліку серед 49 країн-учасниць українці посіли 12-е місце.