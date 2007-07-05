У Дніпропетровську до Євро-2012 побудують аквапарк

У Дніпропетровську в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде побудовано перший у місті аквапарк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час обговорення заходів з підготовки до Євро-2012 в облдержадміністрації повідомив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

За його словами, на найближчу сесію міської ради планується винести питання про відведення земельної ділянки площею 45 га у лівобережній частині обласного центру.

До спорудження аквапарку буде залучено одну з відомих німецьких компаній.

І.КУЛІЧЕНКО зазначив, що аквапарк з готельним комплексом розглядається місцевим оргкомітетом з підготовки до Євро-2012 як одна з важливих розважальних зон для туристів, які відвідають Дніпропетровськ під час проведення матчів континентального чемпіонату з футболу.