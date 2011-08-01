Блохін: добре, що Україні випала Англія

Олег Блохін вважає, що збірній не варто недооцінювати як суперників Молдову та Польщу. Як повідомляє ТСН, про це керманич національної збірної сказав, коментуючи результати жеребкування чемпіонату світу 2014 року для національної збірної України.

"Маленькі" команди нам завжди створюють проблеми. Але якщо їх не обігравати, як ми не змогли свого часу обіграти Грузію, то вийти з першого місця дуже важко", - сказав Блохін.

"Суперники мені нагадують ту групу, в якій ми грали відбір ЧС-2006. Я думаю, треба ставити завдання вийти з першого місця. А як буде - це вже інше питання. Думаю, добре, що випала Англія, а не Франція, Іспанія, Нідерланди. З ними грати було б важче. А з англійцями, на мій погляд, грати можна", - сказав Олег Володимирович.

Для Блохіна на першому місці зараз виступ на Євро-2012. Адже він тренує збірну протягом одного циклу – готує до домашнього чемпіонату Європи.

"Зараз нам головне на Євро-2012 добре виступити. А як перемогти Англію? Прийде час - ми розповімо", - зазначив керманич збірної України.

Нагадаємо, що українська збірна потрапила до групи H, де нашими суперниками будуть Сан-Марино, Молдова, Польща, Чорногорія та Англія.