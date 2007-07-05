Зимову Олімпіаду - 2014 прийматиме... СОЧІ !
02:20, 05 липня 2007Спорт
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Оголошене офіційне рішення МОК
|Володимир Путін. Фото АР
На урочистій церемонії Росія підписала контракт з Міжнародним олімпійським комітетом на проведення зимових Олімпійських Ігор 2014 року в Сочі.
У присутності великої кількості журналістів підписи під документом поставили мер Сочі Віктор Колодяжний, губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов, голова Олімпійського комітету Росії Леонід Тягачов, голова МОК Жак Рогге і фінансовий директор МОК Річард Карріон.
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