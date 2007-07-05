Зимову Олімпіаду - 2014 прийматиме... СОЧІ !

XXI Зимові Олімпійські ігри 2014 року відбудуться в Сочі (Російська Федерація). Таким є офіційно оголошене рішення Міжнародного олімпійського комітету за наслідками таємного голосування 97 членів МОК, проведеного в рамках 119-ої сесії комітету в Гватемалі. Його оприлюднив президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге.

На урочистій церемонії Росія підписала контракт з Міжнародним олімпійським комітетом на проведення зимових Олімпійських Ігор 2014 року в Сочі.

У присутності великої кількості журналістів підписи під документом поставили мер Сочі Віктор Колодяжний, губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов, голова Олімпійського комітету Росії Леонід Тягачов, голова МОК Жак Рогге і фінансовий директор МОК Річард Карріон.