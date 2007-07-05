Мешканці Сочі не залишають центр міста

Утомлені в очікуванні рішення МОК, який вибирає в Гватемалі столицю зимових Олімпійських ігор 2014 року, сочінці переміщаються з центральної площі міста на довколишні газони, але не йдуть від Зимового театру, де триває гала-концерт на підтримку російської олімпійської заявки.

Як передає кореспондент РІА “Новости”, після багатогодинної вистави більшість людей розташувалися на траві. Зайняті також всі сходи до театру, а люди сидять на бордюрах.

Як повідомляв УНІАН, в Гватемалі відбулося голосування Міжнародного олімпійського комітету за місце проведення Зимових Олімпійських ігор 2014 року. У першому турі вибув Зальцбург, але ні Сочи, ні Пхенчхан не набрали 50+1 відсоток. Тому відразу відбувся другий тур голосування.

Результати офіційно будуть оголошені о 2.00 (за київським часом), а ще через за півтори години з містом-переможцем буде підписаний контракт на проведення Зимової Олімпіади.