Мешканці Сочі не залишають центр міста
01:37, 05 липня 2007Спорт
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Чекають результатів голосування в МОК
|Володимир Путін. Фото АFР
Як передає кореспондент РІА “Новости”, після багатогодинної вистави більшість людей розташувалися на траві. Зайняті також всі сходи до театру, а люди сидять на бордюрах.
Як повідомляв УНІАН, в Гватемалі відбулося голосування Міжнародного олімпійського комітету за місце проведення Зимових Олімпійських ігор 2014 року. У першому турі вибув Зальцбург, але ні Сочи, ні Пхенчхан не набрали 50+1 відсоток. Тому відразу відбувся другий тур голосування.
Результати офіційно будуть оголошені о 2.00 (за київським часом), а ще через за півтори години з містом-переможцем буде підписаний контракт на проведення Зимової Олімпіади.
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