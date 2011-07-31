Результати 4-го туру Чемпіонату України з футболу
Ворскла і Кривбас увійшли до першої трійки
Сьогоднішніми матчами закінчився 4-й тур Чемпіонату України з футболу
Кривбас - Чорноморець 1:0 (Бабатунде 30)
Карпати - Ворскла 0:2 (Маркоскі 3, Сачко 60)
Арсенал - Шахтар 1:1 (Мазілу 90+5 - Фернандіньо 11)
Набравши по 9 очок, Ворскла і Кривбас зайняли, відповідно, друге і третє місце в таблиці та наблизилися до Шахтаря, який так несподівано втратив насамкінець гри два залікові бали та безпрограшну серію. Вже в наступному турі - зустріч лідерів!
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Нагадаємо, що раніше зігралиОлександрія - Таврія 0:0
Дніпро - Іллічівець 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олійник 60)
Металург - Динамо 0:0
Оболонь - Зоря 0:0
Волинь - Металіст 0:3 (Соса 45, Крістальдо 66, Клейтон 80)
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Ігри 5-го туру призначені на
5 серпняЗоря (4) - Металург (4)
Іллічівець (4) - Волинь (4)
6 серпняТаврія (6) - Оболонь (1)
Металіст (8) - Олександрія (4)
Чорноморець (1) - Дніпро (7)
7 серпняШахтар (10) - Кривбас (9)
Динамо (8) - Карпати (1)
Ворскла (9) - Арсенал (6)