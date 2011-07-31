Результати 4-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми матчами закінчився 4-й тур Чемпіонату України з футболу

Кривбас - Чорноморець 1:0 (Бабатунде 30)

Карпати - Ворскла 0:2 (Маркоскі 3, Сачко 60)

Арсенал - Шахтар 1:1 (Мазілу 90+5 - Фернандіньо 11)

Набравши по 9 очок, Ворскла і Кривбас зайняли, відповідно, друге і третє місце в таблиці та наблизилися до Шахтаря, який так несподівано втратив насамкінець гри два залікові бали та безпрограшну серію. Вже в наступному турі - зустріч лідерів!

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Нагадаємо, що раніше зіграли Олександрія - Таврія 0:0

Дніпро - Іллічівець 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олійник 60)

Металург - Динамо 0:0

Оболонь - Зоря 0:0

Волинь - Металіст 0:3 (Соса 45, Крістальдо 66, Клейтон 80)

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Ігри 5-го туру призначені на

5 серпня Зоря (4) - Металург (4)

Іллічівець (4) - Волинь (4)

6 серпня Таврія (6) - Оболонь (1)

Металіст (8) - Олександрія (4)

Чорноморець (1) - Дніпро (7)

7 серпня Шахтар (10) - Кривбас (9)

Динамо (8) - Карпати (1)

Ворскла (9) - Арсенал (6)