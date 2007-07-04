Пхенчхан робить у Гватемалі свою Олімпійську заявку

Південнокорейський Пхенчхан представляє свою заявку на проведення зимової Олімпіади-2014 на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Гватемалі, повідомляє РІА "Новости" .

"Для Пхенчхана величезна честь виступати в цьому конкурсі з такими містами, як Сочі та Зальцбург", - сказав голова заявочного комітету Пхенчхана Хан Сін Су.

Пхенчхан був серед офіційних кандидатів на право проведення зимової Олімпіади 2010 року, яку врешті одержав канадський Ванкувер.

Голова заявочного комітету повідомив, що південнокорейська сторона врахувала всі зроблені тоді зауваження. Зокрема, за його словами, спортивні об`єкти згруповані тепер компактніше.

Основний акцент робиться на спортсменах, яким надається можливість показати свої здібності в найбільш сприятливих умовах.

Своєю чергою, директор з питань комунікацій заявочного комітету заявила, що їх прагнення - забезпечити ігри, на яких спортсмени відчуватимуть себе в центрі уваги. За її словами, менш ніж за десять хвилин всі спортсмени зможуть діставатися спортивних об`єктів.

Загалом буде 13 спортивних об`єктів, уточнила представник заявочного комітету.

Як уточнює Лента.ру, заявку Пхенчхана представляв легендарний італійський гірськолижник Альберто Томба.

Він провів показовий відеотур по об`єктах, де мають пройти змагання. Італійський спортсмен розповів про високий рівень інфраструктури цих об`єктів, про найсучаснішу систему безпеки, про унікальні системи передачі даних, завдяки яким можна одержати потрібну інформацію у будь-який момент часу.

Офіційні представники корейської делегації, зокрема президент країни Ро Му Хен, зробили наголос на тому, що проведення Олімпіади-2014 в Пхенчхане дозволить зимовим видам спорту у всій Азії вийти на новий рівень розвитку. Крім того, за словами корейців, Ігри допоможуть в об`єднанні Південної і Північної Кореї. Під час презентації було відзначено також, що в розвиток спортивних об`єктів в регіоні вже вкладено більше мільярда доларів.