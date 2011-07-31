Україна дізналася суперників у відбірному раунді ЧС-2014

У Ріо-де-Жайнеро відбулося жеребкування відбірного турніру чемпіонату світу з футболу 2014 року, результати якого повідомляє ФІФА на своєму офіційному сайті.

Україна потрапила до групи H, решта учасників якої виглядає цілком прийнятно: Сан-Маріно, Молдова, Польща, Чорногорія, - або в крайньому разі цікаво... Англія.

Результати жеребкування в зоні Європа Група A: Хорватія, Сербія, Бельгія, Шотландія, Македонія, Уельс

Група B: Італія, Данія, Чехія, Болгарія, Вірменія, Мальта

Група C: Німеччина, Швеція, Ірландія, Австрія, Фарерські острови, Казахстан

Група D: Нідерланди, Туреччина, Угорщина, Румунія, Естонія, Андорра

Група E: Норвегія, Словенія, Швейцарія, Албанія, Кіпр, Ісландія

Група F: Португалія, Росія, Ізраїль, Північна Ірландія, Азербайджан, Люксембург

Група G: Греція, Словаччина, Боснія-Герцеговина, Литва, Латвія, Ліхтенштейн

Група H: Англія, Чорногорія, Україна, Польща, Молдавія, Сан-Маріно

Група I: Іспанія, Франція, Білорусь, Грузія, Фінляндія

На чемпіонат світу потрапляють переможці груп. Ще чотири путівки на ЧМ-2014 від Європи в стикових матчах розіграють вісім кращих збірних з тих, що посіли другі місця.