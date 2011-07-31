Україна дізналася суперників у відбірному раунді ЧС-2014
Відбулося жеребкування
У Ріо-де-Жайнеро відбулося жеребкування відбірного турніру чемпіонату світу з футболу 2014 року, результати якого повідомляє ФІФА на своєму офіційному сайті.
Україна потрапила до групи H, решта учасників якої виглядає цілком прийнятно: Сан-Маріно, Молдова, Польща, Чорногорія, - або в крайньому разі цікаво... Англія.
Результати жеребкування в зоні Європа Група A: Хорватія, Сербія, Бельгія, Шотландія, Македонія, Уельс
Група B: Італія, Данія, Чехія, Болгарія, Вірменія, Мальта
Група C: Німеччина, Швеція, Ірландія, Австрія, Фарерські острови, Казахстан
Група D: Нідерланди, Туреччина, Угорщина, Румунія, Естонія, Андорра
Група E: Норвегія, Словенія, Швейцарія, Албанія, Кіпр, Ісландія
Група F: Португалія, Росія, Ізраїль, Північна Ірландія, Азербайджан, Люксембург
Група G: Греція, Словаччина, Боснія-Герцеговина, Литва, Латвія, Ліхтенштейн
Група H: Англія, Чорногорія, Україна, Польща, Молдавія, Сан-Маріно
Група I: Іспанія, Франція, Білорусь, Грузія, Фінляндія
На чемпіонат світу потрапляють переможці груп. Ще чотири путівки на ЧМ-2014 від Європи в стикових матчах розіграють вісім кращих збірних з тих, що посіли другі місця.