Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу

Дніпро піднявся вгору таблиці

Закінчилися чергові матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу Олександрія - Таврія 0:0 Дніпро - Іллічівець 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олійник 60) Металург - Динамо 0:0 Маючи 7 очок, Дніпро може почати наступний тур з четвертого рядка таблиці. Динамо формально зберігає другу позицію. *** Нагадаємо, що раніше зіграли... Оболонь - Зоря 0:0 Волинь - Металіст 0:3 (Соса 45, Крістальдо 66, Клейтон 80) ... а сьогодні тур завершать 17.30 Кривбас (6) - Чорноморець (1) 19.00 Карпати (1) - Ворскла (6) 19.30 Арсенал (5) - Шахтар (9)

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