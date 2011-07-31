Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу

08:36, 31 липня 2011
Спорт
4206

Дніпро піднявся вгору таблиці 

Закінчилися чергові матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу

Олександрія - Таврія 0:0

Дніпро - Іллічівець 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олійник 60)

Металург - Динамо 0:0

Маючи 7 очок, Дніпро може почати наступний тур з четвертого рядка таблиці.

Динамо формально зберігає другу позицію.

***

Нагадаємо, що раніше зіграли...

Оболонь - Зоря 0:0

Волинь - Металіст 0:3 (Соса 45, Крістальдо 66, Клейтон 80)

... а сьогодні тур завершать

17.30 Кривбас (6) - Чорноморець (1)

19.00 Карпати (1) - Ворскла (6)

19.30 Арсенал (5) - Шахтар (9)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter