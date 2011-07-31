Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу
08:36, 31 липня 2011Спорт
4206
Дніпро піднявся вгору таблиці
Закінчилися чергові матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу
Олександрія - Таврія 0:0
Дніпро - Іллічівець 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олійник 60)
Металург - Динамо 0:0
Маючи 7 очок, Дніпро може почати наступний тур з четвертого рядка таблиці.
Динамо формально зберігає другу позицію.
***
Нагадаємо, що раніше зіграли...Оболонь - Зоря 0:0
Волинь - Металіст 0:3 (Соса 45, Крістальдо 66, Клейтон 80)
... а сьогодні тур завершать17.30 Кривбас (6) - Чорноморець (1)
19.00 Карпати (1) - Ворскла (6)
19.30 Арсенал (5) - Шахтар (9)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter