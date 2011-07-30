Гран-прі «Формули-1» у Вишгороді виграла команда з Абу-Дабі

Переможцем етапу Гран-прі України Чемпіонату світу з «Формули-1» на воді стала команда з Абу-Дабі на чолі з Ахмедом аль-АМНІ.

Як передає кореспондент УНІАН, нагородження переможців відбулося після завершення перегонів на воді. Друге місце посіла команда Катару, третє – команда з Фінляндії на чолі з чинним чемпіоном світу Семі СЕНЙУ.

Переможців перегонів на моторних човнах нагородив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Завтра, 31 липня, у заключний день етапу Чемпіонату світу на воді відбудуться перегони на Кубок Президента України.