Гран-прі «Формули-1» у Вишгороді виграла команда з Абу-Дабі
19:48, 30 липня 2011Спорт
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Завтра - перегони на Кубок Президента
Переможцем етапу Гран-прі України Чемпіонату світу з «Формули-1» на воді стала команда з Абу-Дабі на чолі з Ахмедом аль-АМНІ.
Як передає кореспондент УНІАН, нагородження переможців відбулося після завершення перегонів на воді. Друге місце посіла команда Катару, третє – команда з Фінляндії на чолі з чинним чемпіоном світу Семі СЕНЙУ.
Переможців перегонів на моторних човнах нагородив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.
Завтра, 31 липня, у заключний день етапу Чемпіонату світу на воді відбудуться перегони на Кубок Президента України.
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