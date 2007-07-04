Олімпійську заявку в Гватемалі закінчив Зальцбург

Австрійський Зальцбург під час 119-ї сесії МОК, яка триває в Гватемалі, провів презентацію своєї заявки на право стати столицею Олімпіади 2014 року.

Основний наголос у заявці був зроблений на те, що в Зальцбурзі вже збудовані більшість об`єктів, які можуть прийняти найбільші змагання найближчим часом. Канцлер Австрії Альфред Гюзенбауер, представляючи заявку, наголосив, що місцерозташування Зальцбурга в центрі Європи дає велику перевагу в тому плані, що для більшості болільників подорож на Олімпіаду не стане обтяжливою у фінансовому плані.

Зазначмо, що напередодні відкриття сесії МОК Гюзенбауер різко відгукнувся про дії російської делегації, яка організувала в Гватемалі справжній каток за допомогою спеціальних холодильних установок, привезених з Росії. За його словами, "якщо росіяни так поводяться з природою, в 30-градусну спеку влаштувавши каток, можна тільки уявити, що вони зроблять з екологією Сочі".

Нагадаємо, що Сочі першим з претендентів провів свою презентацію. Останнім свою заявку представить південнокорейський Пхенчхан.

Столиця зимової Олімпіади стане відома 5 липня о 02:00 (час київський), коли про це оголосить президент МОК Жак Рогге.

Лента.ру