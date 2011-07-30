На «Формулі-1» у Вишгороді - аншлаг

Сьогодні у місті Вишгороді Київської області проходить другий день Гран-прі України Чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в рамках змагань відбудеться другий день перегонів F-4, парад учасників F-1 та безпосередньо перегони на моторних човнах у класі «Формула-1» - Гран-прі України.

У перегонах братимуть участь команди з Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, Португалії, Катару, Китаю, Швеції та інших країн.

Організатори Чемпіонату зазначають, що на змагання прийдуть подивитися до 80 тис. глядачів, для яких вхід на трибуни безплатний.

Зокрема, сьогодні очікувалось прибуття на Чемпіонат Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, але у зв’язку із аваріями на шахтах у Луганській та Донецькій областях його приїзд був відмінений.

Слід зазначити, що на автомобільних шляхах, які ведуть із Києва до Вишгорода спостерігаються затори, а на зупинках, з яких відправляються маршрутки до Вишгорода, спостерігається велике скупчення людей, які стоять у чергах, що розтягнулися на декілька десятків метрів. Не зважаючи на це маршрутки приходять кожні 5-10 хвилин і за короткий час наповнюються людьми.