Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу

Оболонь - Зоря 0:0

Волинь - Металіст 0:3 (Соса 45, Крістальдо 66, Клейтон 80)

У Оболоні це перший бал в сезоні, але рахунок забитим голам ще не відкрито.

Металіст з 8 очками зсунув Динамо з другого місця - принаймні до завтра.

Волинь і Зоря - з 4 очками кожна - у середині таблиці.

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Завтра тур продовжать...

Олександрія (3) - Таврія (5)

Дніпро (4) - Іллічівець (3)

Металург (3) - Динамо (7)

...і завершать у неділю Кривбас (6) - Чорноморець (1)

Карпати (1) - Ворскла (6)

Арсенал (5) - Шахтар (9)