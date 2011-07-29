Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу
20:51, 29 липня 2011Спорт
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У Оболоні - перший бал у сезоні
Закінчилися сьогоднішні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу
Оболонь - Зоря 0:0
Волинь - Металіст 0:3 (Соса 45, Крістальдо 66, Клейтон 80)
У Оболоні це перший бал в сезоні, але рахунок забитим голам ще не відкрито.
Металіст з 8 очками зсунув Динамо з другого місця - принаймні до завтра.
Волинь і Зоря - з 4 очками кожна - у середині таблиці.
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Завтра тур продовжать...
Олександрія (3) - Таврія (5)
Дніпро (4) - Іллічівець (3)
Металург (3) - Динамо (7)
...і завершать у неділюКривбас (6) - Чорноморець (1)
Карпати (1) - Ворскла (6)
Арсенал (5) - Шахтар (9)
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