Володимир Путін відкрив презентацію олімпійської заявки Росії

Російська делегація на 119-й сесії Міжнародного олімпійського комітету почала презентацію заявки Сочи на право проведення зимових Олімпійських ігор 2014 року. Відкрив презентацію президент Росії Володимир Путін. Після Сочі свої презентації проведуть інші кандидати на Ігри – австрійський Зальцбург і корейський Пхенчхан.

Презентації кожного з трьох претендентів на Ігри повинні тривати не більше години.

За інформацією агентства АСІ "Весь спорт", крім Путіна на презентації мають виступити ще восьмеро осіб: віце-прем`єр уряду Росії Олександр Жуков; президент ДКР Леонід Тягачов, голова правління і генеральний директор заявочного комітету "Сочі-2014" - Олена Аникіна і Дмитро Чернишенко, члени МОК для Росії - Віталій Смирнов і Олександр Попов; олімпійські чемпіони Євген Плющенко і Світлана Журова, паралімпийський чемпіон Михайло Терентьєв.

Будуть також представлені відеозвернення мера Сочі Віктора Колодяжного і триразової олімпійської чемпіонки Ірини Родніної.

Подробиці презентації трималися у секреті, але відомо, що Путін не взяв участі в жодній з репетицій.