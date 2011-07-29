У Вишгороді розпочався етап водної «Формули-1»

У місті Вишгород Київської області розпочався етап чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1».

Як передає кореспондент УНІАН, чемпіонат триватиме три дні – з 29 по 31 липня.

Сьогодні пілоти моторних човнів ознайомилися з водною трасою на Київському морі та провести заїзди з вільної практики.

Також сьогодні ввечері відбудеться перший день перегонів та кваліфікаційні заїзди човнів.

У суботу, 30 липня, відбудуться заїзди пілотів з вільної практики, кваліфікаційні заїзди, демонстраційні катання на двомісних човнах F1, а також Гран-прі України. Перегони на моторних човнах у класі F1.

У неділю, 31 липня, очікується проведення перегонів на Кубок Президента.

Загалом за змаганнями можуть спостерігати до 80 тис. глядачів. Вхід майже для всіх безкоштовний.

Довідка УНІАН. Україна вперше виборола право проведення етапу чемпіонату світу з водної «Формули-1».

Перегони проводяться з 1962 року, називаються «F1H2O» з 1981 року. Проходили в Катарі, Португалії, Росії, Китаї, ОАЕ та інших країнах. Трансляція змагань ведеться у 100 країнах світу, аудиторія - близько 300 млн. осіб.

У перегонах беруть участь швидкісні моторні човни, які зі старту досягають швидкості 250 км/год за 4 секунди.

До перегонів «Формула-1» допускаються пілоти найвищого класу, які мають суперліцензію Міжнародного союзу водно-моторного спорту (UIM).