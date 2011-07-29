Результати матчів Ліги Європи

07:31, 29 липня 2011
Спорт
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Карпати і Ворскла продовжують боротьбу

Учора ввечері зіграно матчі третього відбірного раунду Ліги Європи з футболу

Карпати - Сент-Патрікс 2:0 (Федецький 34, Воронков 90+3)

Ворскла - Слайго Роверс 0:0

КР Рейк`явік - Динамо Тбілісі 1:4

Металург Руставі - Ренн 2:5

Аланія - Актобе 1:1

Бурсаспор - Гомель 2:1

Брюгге - Карабах 4:1

Атлетіко - Стремсгодсет 2:1

Сток Сіті - Хайдук 1:0

РНК Спліт - Фулхем 0:0

Майнц-05 - Газ-Метан 1:1

Палермо - Тун 2:2

Шльонськ - Локомотив Софія 0:0

Газіантепспор - Легія 0:1

Спарта - Сараєво 5:0

Динамо Бухарест - Вараждин 2:2

АЕК Ларнака - Млада-Болеслав 3:0

Вентспілс - Црвена Звезда 1:2

Олімпія Любляна - Аустрія Відень 1:1

Олесунн - Ельфсборг 4:0

Зальцбург - Сеніца 1:0

Анортосіс - Работнічкі 0:2

Волеренга - ПАОК 0:2

Янг Бойз - Вестерло 3:1

Хапоель Т-А - Вадуц 4:0

Железничар - Маккабі Т-А 0:2

Омонія - Ден Хааг 3:0

Левськи - Спартак Трнава 2:1

Алкмаар - Яблонець 2:0

Діфферданж - Олімпіакос Волос 0:3

Пакш - Хартс 1:1

Насьонал - Хекен 3:0

Міт`юлланд - Гімараеш 0:0

Рід - Брондбю 2:0

Бней-Єгуда - Хельсинборг 1:0

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Ігри у відповідь - 4 серпня

 

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