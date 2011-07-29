Результати матчів Ліги Європи
Карпати і Ворскла продовжують боротьбу
Учора ввечері зіграно матчі третього відбірного раунду Ліги Європи з футболу
Карпати - Сент-Патрікс 2:0 (Федецький 34, Воронков 90+3)
Ворскла - Слайго Роверс 0:0
КР Рейк`явік - Динамо Тбілісі 1:4
Металург Руставі - Ренн 2:5
Аланія - Актобе 1:1
Бурсаспор - Гомель 2:1
Брюгге - Карабах 4:1
Атлетіко - Стремсгодсет 2:1
Сток Сіті - Хайдук 1:0
РНК Спліт - Фулхем 0:0
Майнц-05 - Газ-Метан 1:1
Палермо - Тун 2:2
Шльонськ - Локомотив Софія 0:0
Газіантепспор - Легія 0:1
Спарта - Сараєво 5:0
Динамо Бухарест - Вараждин 2:2
АЕК Ларнака - Млада-Болеслав 3:0
Вентспілс - Црвена Звезда 1:2
Олімпія Любляна - Аустрія Відень 1:1
Олесунн - Ельфсборг 4:0
Зальцбург - Сеніца 1:0
Анортосіс - Работнічкі 0:2
Волеренга - ПАОК 0:2
Янг Бойз - Вестерло 3:1
Хапоель Т-А - Вадуц 4:0
Железничар - Маккабі Т-А 0:2
Омонія - Ден Хааг 3:0
Левськи - Спартак Трнава 2:1
Алкмаар - Яблонець 2:0
Діфферданж - Олімпіакос Волос 0:3
Пакш - Хартс 1:1
Насьонал - Хекен 3:0
Міт`юлланд - Гімараеш 0:0
Рід - Брондбю 2:0
Бней-Єгуда - Хельсинборг 1:0
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Ігри у відповідь - 4 серпня