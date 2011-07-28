Янукович підписав закон про забезпечення порядку на футболі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 8 липня.

Цей закон визначає організаційно-правові особливості забезпечення громадського порядку і громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів, що організовуються відповідно до національних та міжнародних вимог. Дія закону поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів у межах чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України серед команд професіональних клубів, а також футбольних матчів під егідою ФІФА та/або УЄФА.

Передбачено, що кожна спортивна споруда, призначена для занять футболом, має відповідати таким критеріям: мати розроблені та затверджені у встановленому законодавством порядку стратегію забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, правила (інструкції) дотримання громадського порядку та громадської безпеки (у тому числі правила поведінки глядачів), план евакуації; мати приміщення (не менше двох) з функцією пункту невідкладної або першої медичної допомоги з необхідним обладнанням та легким доступом з приміщень споруди і прилеглої території; передбачати чіткий розподіл глядацьких місць на відокремлені частини (сектори); мати відокремлену ложу для почесних гостей з окремим входом; бути обладнаною системою відеоспостереження за територією споруди і прилеглими територіями, а також технічними засобами фіксації результатів відеоспостереження; бути обладнаною системою громадського оповіщення; бути обладнаною диспетчерським пунктом з можливістю управління системою відеоспостереження, телефонним зв’язком та системою гучного мовлення; бути обладнаною інформаційними табло і стендами з правилами поведінки глядачів, планом евакуації (українською та англійською мовами); передбачати шляхи проїзду спеціальної техніки, у тому числі автомобілів міліції, медичної допомоги та підрозділів МНС, а також місця для їхнього паркування; мати обладнання, необхідне для використання електронного квитка, у тому числі систему турнікетів;мати кімнати зберігання або камери схову предметів, заборонених для пронесення на територію споруди, у разі їхнього вилучення; мати приміщення для роботи міліції та окреме приміщення для тимчасового тримання правопорушників на час проведення футбольного матчу; мати приміщення для роботи координаційного штабу.

Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки у зв’язку з проведенням футбольних матчів покладається на: оператора спортивної споруди; організатора футбольного матчу;спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки; футбольні клуби; місцеву державну адміністрацію та орган місцевого самоврядування.

До обов’язків організатора футбольного матчу належить, зокрема, вжиття заходів для: недопущення на територію спортивної споруди, на якій проводиться футбольний матч, осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, припинення неправомірних дій глядачів, зокрема безпосередньо на трибунах, із залученням осіб, на яких покладено обов’язки із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди;переконання глядачів відмовитися від поїздок разом із спортивною командою та організованих виїздів до інших міст України чи за її межі в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати їхній безпеці.

Для взаємодії сил і засобів, що залучаються з метою забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час проведення футбольного матчу, утворюється координаційний штаб у складі представників його організатора, органів МВС (Служби безпеки України, Управління державної охорони, якщо заплановано участь осіб, щодо яких здійснюється державна охорона), підрозділів МНС, органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), оператора спортивної споруди, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу охорони здоров’я, інших осіб.

Глядачам заборонено перебувати на території спортивної споруди у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; користуватися на території спортивної споруди джерелами відкритого вогню; проносити на територію спортивної споруди та/або використовувати вогнепальну, холодну чи іншу зброю, колючо-ріжучі предмети та предмети, що можуть бути використані для заподіяння тілесних ушкоджень, боєприпаси, вибухові речовини, піротехнічні вироби, легкозаймисті речовини, їдкі речовини, інші предмети, засоби і речовини, обіг яких обмежено законодавством та визначені правилами поведінки на території спортивної споруди; проносити та/або вживати на території спортивної споруди алкогольні, слабоалкогольні напої чи пиво у скляній тарі.

Прохід на територію спортивної споруди забороняється глядачам, які: не мають відповідного квитка; відмовляються від огляду працівниками міліції, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу, який проводиться у встановленому порядку; порушують встановлені правила щодо пронесення на територію спортивної споруди відповідних предметів або речовин; перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; не досягли 14-річного віку і перебувають без супроводу дорослого.

За правопорушення у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів до суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі: ухилення від затвердження у встановленому законом порядку правил поведінки і правил пожежної безпеки, порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі; нерозміщення правил поведінки і правил пожежної безпеки у визначених законом місцях; невиконання обов’язку щодо виділення для органів, що здійснюють державну охорону посадових осіб, окремих місць, а також щодо виділення під час проведення матчу приміщень для роботи підрозділів спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки; неоснащення спортивної споруди відеокамерами відповідно до встановлених законом вимог; несвоєчасне інформування визначених законом органів про дату і час проведення заходу, кількість проданих квитків та очікувану кількість глядачів; ненадання глядачам до початку змагань встановленої законом інформації; ненадання визначеним законом органам інформації у разі виникнення непередбачуваних обставин, що можуть призвести до зміни умов проведення змагання; неповідомлення футбольним клубом встановлених законом осіб про організований виїзд глядачів; непроведення у встановленому законом порядку інструктажу з обслуговуючим персоналом.

Передбачено, що закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.