Карпати виграли матч Ліги Європи

А в Полтаві рахунок не було відкрито

Закінчуються перші матчі третього відбірного раунду Ліги Європи з футболу Карпати - Сент-Патрікс 2:0 (Федецький 34, Воронков 90+3) Ворскла - Слайго Роверс 0:0 Ігри у відповідь - 4 серпня *** На цю хвилину закінчилися матчі Аланія - Актобе 1:1 Шльонськ - Локомотив Софія 0:0 АЕК Ларнака - Млада-Болеслав 3:0 Вентспілс - Црвена Звезда 1:2 Олімпія Любляна - Аустрія Відень 1:1 Олесунн - Ельфсборг 4:0 Металург Руставі - Ренн 2:5 Зальцбург - Сеніца 1:0 Анортосіс - Работнічкі 0:2 Спарта - Сараєво 5:0 Волеренга - ПАОК 0:2 Янг Бойз - Вестерло 3:1 Бурсаспор - Гомель 2:1 Хапоель Т-А - Вадуц 4:0 Омонія - Ден Хааг 3:0 РНК Спліт - Фулхем 0:0 Левськи - Спартак Трнава 2:1 Алкмаар - Яблонець 2:0 Газіантепспор - Легія 0:1 Динамо Бухарест - Вараждин 2:2 Діфферданж - Олімпіакос Волос 0:3 Пакш - Хартс 1:1 Железнічар - Маккабі Т-А 0:2 Брюгге - Карабах 4:1 Майнц-05 - Газ-Метан 1:1 Палермо - Тун 2:2 Сток Сіті - Хайдук 1:0 Насьонал - Хекен 3:0 Атлетіко - Стремсгодсет 2:1 Міт`юлланд - Гімараеш 0:0 Рід - Брондбю 2:0 КР Рейк`явік - Динамо Тбілісі 1:4

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