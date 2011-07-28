Чемпіонат світу з водної Формули-1 транслюватимуть на 100 країн

Чемпіонат світу «Формули-1» на воді, який відбудеться 29-31 липня у Вишгороді, транслюватиметься на 100 країн світу. Про це голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК повідомив під час прес-конференції в УНІАН.

Він повідомив, що “на сьогоднішній день до нас прибуло 8 команд”. За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, вже прибуло висвітлювати ці змагання 15 журналістів, зокрема, з Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Італії, Оману, Польщі, ОАЄ, Англії і США. Він додав, що вже прибуло понад 1 тисячі гостей, зокрема, з Росії, Білорусі, Німеччини, Італії, Франції, Польщі, Нідерландів, Хорватії. При цьому зазначив, що підтвердили участь в цих заходах понад 20 послів, які працюють в Україні.

А.ПРИСЯЖНЮК нагадав, що було зроблено багато для підготовки інфраструктури до проведення Чемпіонату світу «Формули-1» на воді, зокрема, здійснено капітальний ремонт дороги Київ - Вишгород, укріплено дамбу Київського моря. Він зазначив, що вже завершується спорудження трибун на 15 тисяч місць і “практично на 100 % ми готові до проведення цього заходу”. За його словами, раніше планувалося 50% квитків на цей захід продати, а 50 % “залишити як соціальний проект”, то сьогодні прийнято рішення, щоб всі квитки “розповсюдити між містами та районами Київської області, між організаціями, які брали участь в підготовці чемпіонату”.

Голова Київської облдержадміністрації зазначив. що буде проведено благодійний аукціон зі спортивної атрибутики з емблемою “Формули-1” - кепки, футболки та парасолі. За його словами, отримані кошти підуть на утримання дитячих будинків і шкіл-інтернатів.

А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що 29 липня передбачається проведення тестових і кваліфікаційних заїздів команд-учасниць. За його словами, також в цей день відбудеться у Вишгороді Інвестиційний форум. Голова Київської облдержадміністрації зазначив, що планується підписання “близько двох десятків угод на реалізацію тих чи інших інвестиційних програм на суму понад 500 мільйонів доларів”. Він зазначив, що “основні дійства” розпочнуться 30 липня - в День міста Вишгорода, зокрема, буде проводитись фестиваль народної творчості, відбудеться відкриття пам’ятника святим Борису і Глібу, концерт з нагоди Дня міста за участю зірок естради, театралізована хода від площі Шевченка до місця проведення змагань, а о 22 годині буде парад феєрверків. Він наголосив, що о 17 годині відбудеться урочисте відкриття Чемпіонату світу «Формули-1» на воді. А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що зі станції Петрівка кожні дві години буде відправлятися електропоїзд до Вишгорода, а розпочне він курсувати із 7.30 з Петрівки, а з Вишгорода останній буде відправлено 22.30, а крім того будуть автобуси ходити - Вишгород-Морвокзал.

Промоутер “Формули-1”, віце-президент компанії “Idea Marketing SA” Лавінія КАВАЛЛЕРО (Lavinia CAVALLERO) відзначила на прес-конференції, що проведена велика робота з підготовки до чемпіонату, щодо підготовки інфраструктури. “Все це нас вразило, але ми не були здивовані, бо знали, що організатори з української сторони це зроблять безумовно”, - зазначила вона. За її словами, учасники чемпіонату були вражені гостинною зустріччю їх на українській землі. Л.КАВАЛЛЕРО висловила сподівання, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, якого запрошено, відвідає ці змагання.