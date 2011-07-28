Янукович відкриє стадіон у Львові

Урочисте відкриття євростадіону у Львові відбудеться 28 жовтня за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це сьогодні у Львові сказав віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, повідомили УНІАН у Львівській облдержадміністрації.

«Президент України урочисто відкриє стадіон 28 жовтня, а перший матч на цьому стадіоні буде проведено вже 15 листопада між збірними України та Австрії», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він наголосив, що після завершення чемпіонату стадіон прийматиме як футбольні поєдинки місцевих команд, так і різноманітні культурні та розважальні заходи.

Віце-прем’єр зауважив, що конкурс на назву львівської футбольної арени буде оголошено після Євро-2012.

«Робоча назва на сьогодні – «Арена Львів». Ми довго радилися з УЄФА, хотіли цього року провести конкурс, але до Євро-2012 комерційної назви стадіон не може мати», – підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ