Просуваючи заявку Сочі, Путін купив будинок у Гватемалі

Менше доби залишається до оголошення результатів голосування членів Міжнародного олімпійського комітету щодо столиці зимових Олімпійських Ігор 2014 року.

У завершальній презентації кандидатури Сочі, яка розпочнеться в Гватемалі близько 17:15 за київським часом, візьме участь президент Росії Володимир Путін. За даними деяких ЗМІ, він все ж таки дочекається підсумків голосування, результати якого будуть оголошені в 01:00 ночі 5 липня. Це рішення Путіна вже розцінене як хороший знак.

До речі і російські, і зарубіжні букмекери віддають перевагу саме Сочі перед двома конкурентами. Шанси Зальцбурга серйозно вже не розглядаються. Серед членів МОК за день до голосування складається думка, що реально на перемогу претендують тільки Сочі і Пхенчхан. При цьому якщо Сочі пройде перший тур, то йому допоможе перемогти електорат австрійців. Член МОК Сергій Бубка також вважає, що реально на Олімпіаду-2014 претендують тільки два міста - Сочі і Пхенчхан.

Відзначимо, іноземна преса, коментуючи те, що відбувається в Гватемалі, пише, що Володимир Путін, намагаючись добитися поразки Пхенчхана і Зальцбурга, купив цілий будинок в Гватемалі. Як пише британська The Daily Telegraph, кілька місяців тому, не маючи бажання зупинятися в офіційному готелі МОК і за відсутністю російського посольства в Гватемалі, Путін розпорядився купити там будинок. Потім було найнято 120 будівельників і технічних працівників, щоб вони забезпечили надійний захист в цьому будинку, який тепер використовується для прийомів членів МОК.

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