Луческу каже, що його жарт про жінок не зрозуміли

Наставник "Шахтаря" Мірча Луческу заявив, що він жартував, сказавши, що жінки не повинні судити матчі, бо вони сентиментальні.

"Моя заява була лише жартом, іронією. Скандал був роздутий в Києві. Журналіст, який представив мої слова в тій формі, яку я зовсім не мав на увазі, є колишнім працівником "Динамо", а зараз він пише для газети "Спорт-Экспрес".

Я поважаю жінок і ніколи б не дозволив собі сексистських висловлювань. Я мав на увазі тему професіоналізму арбітрів, а не їх фізіології. Це був жарт, який полягав в тому, що жінки сентиментальніші", - сказав Луческу.

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