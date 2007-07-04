Росія напружилася: у Гватемалі відкрилася сесія МОК

У Гватемалі відкрилася сесія Міжнародного олімпійського комітету, на якій буде визначена столиця зимової Олімпіади 2014 року.

Як повідомляє радіо “Свобода”, сьогодні проходять фінальні презентації міст-претендентів.

Голосування завершиться в ніч на четвер.

На проведення Ігор 2014 року претендують Сочі, австрійський Зальцбург і південнокорейський Пхенчхан.

На презентацію Сочі у Гватемалу прибув російський Президент Володимир Путін. Завтра у Сочі - вихідний день.