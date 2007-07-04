Росія напружилася: у Гватемалі відкрилася сесія МОК
09:37, 04 липня 2007Спорт
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Голосування завершиться в ніч на четвер
У Гватемалі відкрилася сесія Міжнародного олімпійського комітету, на якій буде визначена столиця зимової Олімпіади 2014 року.
Як повідомляє радіо “Свобода”, сьогодні проходять фінальні презентації міст-претендентів.
Голосування завершиться в ніч на четвер.
На проведення Ігор 2014 року претендують Сочі, австрійський Зальцбург і південнокорейський Пхенчхан.
На презентацію Сочі у Гватемалу прибув російський Президент Володимир Путін. Завтра у Сочі - вихідний день.
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