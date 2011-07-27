Блохін: Нашою метою є перемога на Євро-2012

Завданням збірної України на чемпіонаті Європи 2012 року є перемога, незважаючи на невдалі останні ігри "синьо-жовтих".

Про це знову заявив головний тренер українців Олег Блохін в інтерв`ю польському виданню Onet.pl.

"За три з половиною роки моєї відсутності у команді багато що змінилося. Тренерство на чемпіонаті Європи є знаком престижу та великої довіри. З іншого боку я усвідомлюю, яка велика відповідальність лежить на моїх плечах. І вона подвійна, беручи до уваги той факт, що Євро-2012 відбудеться в Україні", - сказав він.

"Чим ближче до чемпіонату Європи, тим більший тиск на команду та головного тренера. Однак тренерський штаб працює спокійно, у своєму ритмі та відповідно до встановленого графіка", - додав Блохін.

За словами наставника, першочерговим завданням для перемоги на Євро-2012 є вихід з групи.

"Нашою метою є перемога на Євро-2012. Першочерговим завданням для досягнення цієї мети є вихід з групи. Звичайно, ми прагнемо до максимального, але без реалізації першого завдання другий не має сенсу. Потрібно реалізовувати мету крок за кроком", - пояснив він.

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