Сьомін: Ми не здаємося

Керманич київського "Динамо" Юрій Сьомін в коментарі телеканалу 2+2 прокоментував ганебну поразку від "Рубіна" з рахунком 0:2 у першому матчі третього кваліфай-раунду Ліги чемпіонів.

"Акцент зробили на атакуючі дії. Несподівано пропустили безглуздий перший гол, який, звичайно, багато що ускладнив.

"Рубін" величезними силами оборонявся. Нам було дуже важко здолати оборону. Але якщо в першому таймі моменти були досить непогані, то у другому таймі - знову безглузда помилка, - незрозумілий 11-метровий, який вирішив результат гри.

Ні Мілевський, ні Алієв не змінили ситуацію на полі і гостроти не додали", - заявив Юрій Павлович під час флеш-інтерв`ю.

Що ж до матчу-відповіді, який відбудеться 3 серпня у столиці Татарстану, Сьомін сказав: "Ми зараз думаємо про сьогоднішню гру. Але ми не здаємося! Будемо готуватися до матчу в Казані. А як все складеться, життя покаже".

ТСН