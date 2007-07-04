Росія привезла на Олімпійську презентацію 63 тонни устаткування

Цього тижня 119-а сесія МОК у Гватемалі визначить, в якому місті проходитимуть зимові Олімпійські ігри 2014 року.

Лише за 10 днів до оголошення столиці зимових Олімпійських ігор 2014 року, рейтинг трьох міст-претендентів зрівнявся.

Згідно з оцінками авторитетного інтернет-порталу Around The Rings (ATR), який і підраховує рейтинги передолімпійської гонки, в протистоянні російського Сочі, австрійського Зальцбурга і корейського Пхенчхана нині спостерігається повна рівність. Усі три міста-кандидати набрали по 83 бали з 110 можливих. Подібне тривладдя трапилася вперше за майже два десятки років, впродовж яких ATR підраховує рейтинг кандидатів на право прийняти літні і зимові Ігри.

"Я припускав, що у фінальному рейтингу претенденти стануть близько одне до одного, але побачити у результаті всіх трьох з однаковою сумою балів було великою несподіванкою", - цитує прес-реліз ATR головного редактора порталу Еда Хула.

Перше, чим здивувала Росія мешканців Гватемали, - це літак Ан-124 "Руслан", на якому 27 червня прибула російська делегація. Близько 500 чоловік відвідали аеропорт, щоб подивитися на найбільший в світі серійний вантажний літак.

Генеральний директор Заявочного комітету "Сочі-2014" Дмитро Чернишенко зазначив: "Для "Сочі-2014" велика честь, що устаткування для нашої фінальної презентації на сесію МОК доставив кращий в світі вантажний літак.

Компанія "Волга-Дніпро", яка перевезла устаткування, повідомила, що російський заявочний комітет доставив до Гватемали швидкомонтовану ковзанку з штучним льодом, сцену, аудіо-, телеустаткування та інше спорядження для презентації проекту проведення Олімпіади в Сочі. Загальна вага вантажу склала близько 63 тонн.

Каток займає площу розміром 15 на 18 метрів. Він розташований під спеціально спорудженим дахом. Артисти Державного Санкт-Петербурзького балету виконали уривки з постановки "Спляча красуня". Якістю льоду фігуристи залишилися задоволені. Похвалив лід навіть олімпійський чемпіон Євген Плющенко. "Тут можна спробувати зробити стрибки навіть в три з половиною обороти".

У розмові з кореспондентом РІА Новости президент Федерації хокею Росії Владислав Третьяк поділився своїми міркуваннями щодо сильних і слабких сторін конкурентів Сочі.

"Зальцбург добрий тим, що члени МОК уже сто разів там бували і знають, що там є і що від нього чекати. Зате ми можемо побудувати для Олімпіади найсучасніші спортивні об`єкти, чим той же Зальцбург не може похвалитися", - сказав Третяк.

Кажучи про корейську заявку, знаменитий хокеїст зазначив, що в Пхенчхане немає достатньо високих гір для проведення олімпійських змагань із швидкісного спуску у чоловіків.

"Хоча все інше вони можуть побудувати не гірше за нас", - визнав він .

Із США до Гватемали у вівторок прибув президент Росії Володимир Путін.