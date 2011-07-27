Створено Асоціацію ветеранів спорту

26 липня в Києві відбулися збори ініціативної групи ветеранів фізичної культури і спорту, на яких одноголосно було ухвалено рішення про створення Асоціації ветеранів спорту України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, у зборах взяли участь заступник голови Державної служби молоді та спорту Вадим СИСЮК, голова ініціативної групи ветеранів Віктор ТКАЧЕНКО, представники всеукраїнських громадських організацій, федерацій та спортивних клубів.

В.СИСЮК, вітаючи членів ініціативної групи, сказав, що створення асоціації сприятиме становленню єдиної системи ветеранського спорту, його розвитку на всіх рівнях, соціальному захисту ветеранів фізичної культури і спорту, а також істотно покращить організацію всеукраїнських спортивних змагань ветеранів та їх участь у міжнародних спортивних турнірах.

Він запевнив, що Державна служба молоді та спорту активно співпрацюватиме з новоствореною асоціацією, підтримуватиме її розвиток та надаватиме посильну допомогу.

За словами В.ТКАЧЕНКА, створення Асоціації ветеранів спорту України показуватиме молоді приклад фізично активного життя, заняття спортом і фізкультурою.

На нараді розглянуто проект статуту асоціації.

Асоціація об`єднає федерації, асоціації, спілки, об`єднання та клуби, які розвивають або сприяють розвитку ветеранського руху і спорту ветеранів.

Членами асоціації можуть бути міжнародні, всеукраїнські, регіональні та місцеві громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту.