Динамо має відігруватися в Казані

Результати матчів Ліги чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі третього відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА Динамо - Рубін 0:2 Зестапоні - Штурм 1:1 Екранас - БАТЕ 0:0 АПОЕЛ - Слован Братислава 0:0 Літекс - Вісла Краків 1:2 Генк - Партизан 2:1 Рейнджерс - Мальме 0:1 Твенте - Васлуй 2:0 *** Завтра грають ХИК - Динамо Загреб Копенгаген - Шемрок Роверс Оденсе - Панатінаїкос Маккабі Хайфа - Марибор Стандард - Цюріх Русенборг - Вікторія Пльзень Бенфіка - Трабзонспор *** У відповідь ігри 2-3 серпня

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