Динамо має відігруватися в Казані

22:56, 26 липня 2011
Спорт
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Результати матчів Ліги чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі третього відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА

Динамо - Рубін 0:2

Зестапоні - Штурм 1:1

Екранас - БАТЕ 0:0

АПОЕЛ - Слован Братислава 0:0

Літекс - Вісла Краків 1:2

Генк - Партизан 2:1

Рейнджерс - Мальме 0:1

Твенте - Васлуй 2:0

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Завтра грають

ХИК - Динамо Загреб

Копенгаген - Шемрок Роверс

Оденсе - Панатінаїкос

Маккабі Хайфа - Марибор

Стандард - Цюріх

Русенборг - Вікторія Пльзень

Бенфіка - Трабзонспор

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У відповідь ігри 2-3 серпня

 

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