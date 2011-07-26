Валуєв вказав Кличкам на єдиного гідного суперника

Російський боксер-важковаговик Микола Валуєв заявив, що єдиною людиною, яка може перемогти братів Кличків, нині є Олександр Повєткін. За словами Валуєва, Повєткін може змагатися з українськими братами і має шанс на перемогу, повідомляє інтернет-видання BoxingScene.com.

Валуєв додав, що для того, щоб перемогти Володимира Кличка, Повєткін має змусити суперника багато рухатися в ринзі й атакувати його "під різними кутами". Валуєв вважає, що тільки так можна подолати захист українця, наблизитися до нього і завдати удару.

Що потрібно робити, щоб перемогти Віталія, російський боксер не уточнював, зауважує Лента.ру. В цілому Валуєв вважає, що Повєткіну треба прогресувати в деяких компонентах.