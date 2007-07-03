Ющенко: готуватися до футбольного чемпіонату почнем зразу після виборів

План заходів щодо організації та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу має бути доопрацьований до жовтня поточного року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на цьому сьогодні наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, закриваючи засідання Координаційної ради з підготовки футбольного заходу.

«Я хотів би, щоб ми побачили документ через три місяці. Ми з вами збираємося в жовтні після виборів», – наголосив глава держави, звертаючись до членів Координаційної ради, зазначивши, що в плані має бути чітко виписана система заходів, а також вказані їх виконавці.

Звертаючись до мерів міст-учасників проведення чемпіонату, В.ЮЩЕНКО сказав, що для нього дуже важливо, аби міське керівництво знайшло спільну мову з оргкомітетом у питанні, «що є вашою місією на найближчі декілька років у контексті фіналу чемпіонату Європи».

Також Президент вважає за необхідне, щоб наступне засідання Координаційної ради проходило з урахуванням планів підготовки від кожного міста, де проходитимуть матчі. «У кожного мера повинен бути такий план, і навколо цього плану ми робимо такий календарний план, у рамках якого Координаційна рада буде проводити свої засідання», – закликав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, Президент наголосив на необхідності впродовж трьох місяців підготувати всі необхідні законодавчі ініціативи, яких потребує Україна у зв’язку з проведенням Євро-2012. «В жовтні я готовий їх внести до парламенту в рамках рішення Координаційної ради», – сказав глава держави.

Окремо В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності вирішення київською владою проблеми, пов’язаної з будівництвом торговельно-розважального комплексу біля Національного стадіону «Олімпійський» до наступного засідання Координаційної ради з підготовки футбольного чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови Оргкомітету з підготовки та проведення Євро-2012 Дмитро ТАБАЧНИК повідомив, що на сьогодні «розроблено і практично завершено» погодження концепції Державної цільової програми «Забезпечення підготовки і проведення в Польщі та Україні фінального турніру чемпіонату Європи УЄФА-2010/12».