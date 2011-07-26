Україна виграла бронзу на Чемпіонаті світу з шахів

Збірна команда України стала третьою на командному Чемпіонаті світу з шахів серед чоловіків, який завершився 26 липня у Китаї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, голова Державної служби молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН привітав призерів, зазначивши, що українці залишаються у когорті світових шахових лідерів, і побажав нових спортивних успіхів.

У фінальному турнірі за перемогу боролися кращі команди світу – чемпіони континентів і призери Всесвітньої олімпіади 2010 року.

Збірна команда України у складі Василя ІВАНЧУКА (Львів), Олександра МОЇСЕЄНКА (Харків), Захара ЄФИМЕНКА (Мукачеве), Павла ЕЛЬЯНОВА (Харків), Олександра АРЕЩЕНКА (Луганськ) і тренерів Олександра СУЛИПИ (Львів) та Леоніда ТИМОШЕНКА (Київ) постійно перебувала серед лідерів і фінішувала третьою.

Чемпіонами стали шахісти Вірменії, друге місце - у спортсменів Китаю.