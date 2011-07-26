На кого ставлять букмекери у матчі Динамо - Рубін

Київське "Динамо" є фаворитом протистояння з казанським "Рубіном" відповідно до котирування букмекерських контор. Про це повідомляє ТСН.

На прохід "Динамо" у наступний раунд Ліги чемпіонів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,5. На прохід "Рубіна" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,4.

Що стосується першого матчу, який сьогодні відбудеться у Києві, то на "Динамо" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,6. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,5. А кожен, хто поставить на "Рубін", може збагатитися у 5,75 разів.

Букмекери вважають, що "Динамо" вдасться забити більше одного м`яча. Принаймні, на такий варіант приймаються ставки з коефіцієнтом 1,85. Шанси "Рубіна" забити бодай один м`яч оцінюються коефіцієнтом 3,1.

На телеканалі 2+2 відбудеться пряма трансляція матчу "Динамо" - "Рубін". Початок - о 21.00