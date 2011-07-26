УЄФА запустив платформу з перепродажу квитків на Євро-2012

УЄФА запустив офіційну платформу з перепродажу квитків на матчі фінального турніру ЄВРО-2012. Особи, що не матимуть змоги використати квитки, право на придбання яких вони виграли в лотереї, можуть перепродати їх за їх номінальною вартістю, інформує офіційний сайт УЄФА.

Прийом заявок на придбання квитків на матчі ЄВРО-2012 на UEFA.com тривав із 1 по 31 березня. За цей період уболівальниками з 206 країн світу було подано 12 149 425 запитів. Розподіл квитків відбувався за допомогою лотереї, проте особи, яким не посміхнулася вдача, тепер зможуть придбати квитки в тих, хто не зможе ними скористатися. Продаж відбуватиметься в порядку черги.

Це єдине уповноважене місце продажу квитків ЄВРО-2012. Вболівальникам краще не купувати квитки в інших місцях, адже їх там може не бути в наявності, як це буває зазвичай, або ж вони вважатимуться УЄФА недійсними через порушення правил реалізації. Платформу для перепродажу квитків заборонено використовувати для обміну перепустками на матчі між фанами.

Покупець та продавець не контактуватимуть напряму. УЄФА виступатиме посередником через платформу, яка працюватиме до 1 березня 2012 року.