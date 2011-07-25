Тисячу квитків на водну «Формулу-1» продадуть на аукціоні

Тисячу квитків на Гран-прі України Чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1», що пройде 29-30 липня у Вишгороді Київської області, буде продано на благодійному аукціоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Хочу зауважити, що це («Формула-1» на воді – УНІАН) соціальний проект. Квитки на чемпіонат світу продаватись не будуть. Спочатку ми думали якусь кількість продати, але враховуючи те, що був великий ажіотаж, ми вирішили ці білети розповсюдити серед міст і районів Київської області і Києва», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що гроші, отримані від аукціону з продажу квитків на чемпіонат, будуть спрямовані на утримання і реконструкцію дитячих будинків та інтернатів.

Водночас, за словами губернатора, ці тисяча квитків не є VIP-квитками, і хх зможе купити кожен бажаючий. Стартова ціна одного квитка - 250 грн.