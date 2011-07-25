Суркіс: Рубін став слабшим, але й ми не сильнішими

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував майбутній поєдинок його команди у 3-му раунді Ліги чемпіонів проти казанського "Рубіну".

"Ні ми, ні "Рубін" не заслуговували такого жеребу на цьому етапі Ліги чемпіонів. Але, кажуть, хороший той суперник, якого проходиш. Потрібно, щоб "Рубін" став хорошим", - сказав Ігор Михайлович.

На думку Суркіса, "Рубін" за останні два роки став слабшим, однак і "Динамо" не стало сильніше. Тим паче, що бос киян зробив висновки з минулорічного виступу своєї команди в єврокубках і на фарт не розраховує.

"Казанці, можливо, стали слабшими за час, що минув після наших останніх матчів з ними в 2009-му. Але й "Динамо" сильніше не стало. Я зможу сказати, що ми стали сильнішими, коли ми щось виграємо. Пройшовши в Лізі Європи "Манчестер Сіті", думали, що "Брага" сама віддасть нам путівку в фінал. Але не тут то було", - підсумував Суркіс.

Нагадаємо, "Динамо" стартує в Лізі чемпіонів домашнім поєдинком проти казанського "Рубіна" у вівторок, 26 липня. Початок матчу - о 21:00.

ТСН