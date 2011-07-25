«Динамо» подало заявку на Лігу чемпіонів

08:12, 25 липня 2011
Спорт
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Серед нападників - Ідейє

Київське "Динамо" оформило заявку на Лігу чемпіонів.

Про це інформує Чемпіон.

Склад киян виглядає наступним чином:

воротарі: Шовковський, Богуш, Коваль, Кичак

захисники: Даніло Сілва, Бетао, Попов, Діакате, Михалик, Ель-Каддурі, Хачеріді, Л. Алмейда

півзахисники: Вукоєвіч, Алієв, Бертольо, Гусєв, Єрьоменко, Аруна, Нінковіч , Юссуф

нападники: Шевченко, Ярмоленко, Мілевський, Ідейє, Кравець.

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