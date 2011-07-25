«Динамо» подало заявку на Лігу чемпіонів

Серед нападників - Ідейє

Київське "Динамо" оформило заявку на Лігу чемпіонів. Про це інформує Чемпіон. Склад киян виглядає наступним чином: воротарі: Шовковський, Богуш, Коваль, Кичак захисники: Даніло Сілва, Бетао, Попов, Діакате, Михалик, Ель-Каддурі, Хачеріді, Л. Алмейда півзахисники: Вукоєвіч, Алієв, Бертольо, Гусєв, Єрьоменко, Аруна, Нінковіч , Юссуф нападники: Шевченко, Ярмоленко, Мілевський, Ідейє, Кравець.

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