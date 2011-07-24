Українські спортсмени виступлять у 6 видах юнацької Олімпіади

Сьогодні в Трабзоні (Туреччина) урочисто відкривається ХІ літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного Олімпійського комітету України, серед 49 країн-учасниць українська делегація налічує 53 юних олімпійці.

Почесну місію – нести на параді відкриття прапор української держави доручено стрибуну з жердиною Георгію БИКОВУ.

Змагання стартують вранці 25 липня. Наші спортсмени змагатимуться у 6 з 9 видів спорту: легка атлетика, плавання, дзюдо, спортивна гімнастика, теніс, велоспорт.

Європейські юнацькі олімпійські фестивалі (ЄЮОФ) – Олімпійські ігри для юнаків, змагання найвищого європейського рівня, які проводяться під егідою Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) кожні два роки в неолімпійський рік – взимку та влітку потягом одного року.

Нагадаємо, що на X літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який проходив у 2009 році в Тампере (Фінляндія), наші спортсмени вибороли 13 медалей, з яких 2 золоті, 3 срібні та 8 бронзових.