Сьогодні завершується 3-й тур Чемпіонату України з футболу

Шахтар ще не втрачав очок

Сьогоднішніми матчами закінчиться 3-й тур Чемпіонату України з футболу (у дужках набрані очки) 17.00. Ворскла (3) - Металург (3) 19.00. Шахтар (6) - Карпати (1) 19.30. Дніпро (4) - Волинь (1) Нагадаємо, що раніше зіграли Зоря - Олександрія 2:0 (Білий 68, Силюк 72) Динамо - Оболонь 4:0 (Ідейе 68, 85, Хачеріді 77, Гусев 90+1) Іллічівець - Кривбас 1:3 (Петров 31 авт. - Федорчук 13, Самодін 76, Валєєв 88). Таврія - Металіст 0:0 Чорноморець - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.)

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