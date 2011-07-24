Сьогодні завершується 3-й тур Чемпіонату України з футболу
15:25, 24 липня 2011Спорт
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Шахтар ще не втрачав очок
Сьогоднішніми матчами закінчиться 3-й тур Чемпіонату України з футболу (у дужках набрані очки)
17.00. Ворскла (3) - Металург (3)
19.00. Шахтар (6) - Карпати (1)
19.30. Дніпро (4) - Волинь (1)
Нагадаємо, що раніше зігралиЗоря - Олександрія 2:0 (Білий 68, Силюк 72)
Динамо - Оболонь 4:0 (Ідейе 68, 85, Хачеріді 77, Гусев 90+1)
Іллічівець - Кривбас 1:3 (Петров 31 авт. - Федорчук 13, Самодін 76, Валєєв 88).
Таврія - Металіст 0:0
Чорноморець - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.)
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