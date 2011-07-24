Збірна України з футболу потрапила в третій кошик

30 липня буде визначено суперників української збірної з футболу у відбірному турнірі Чемпіонату світу з футболу 2014 року. Цього дня у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбудеться жеребкування.

Фінальний турнір у 2014 році пройде у Бразилії. Європейські країни розіграють 13 путівок на цей чемпіонат.

Команди з 53 країн будуть розділені на дев`ять груп. Матчі у європейській зоні пройдуть після фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі, з 7 вересня 2012 року по 15 жовтня 2013 року.

Учасники будуть поділені на вісім груп по шість команд і одну - з п`яти. Переможці груп автоматично потраплять у фінальний турнір, а вісім команд, що зайняли другі місця, гратимуть у стикових матчах, які пройдуть 15 і 19 листопада 2013 року. Переможці цих пар також візьмуть участь у фінальному турнірі, який відбудеться у Бразилії у 2014 році.

Як повідомляє Газета.ру, усі команди розподілені по шести кошиках залежно від рейтингу ФІФА станом на липень 2011 року. Перші дев`ять команд потраплять у перший кошик, наступні дев`ять – в другий, і так далі. У ході жеребкування в кожну группу потрапить по одній команді з кожного кошику.

Збірна Олега БЛОХІНА, згідно з останнім рейтингом, займає 42-ге місце, а серед європейських збірних йде 26-ю.

Перший кошик: Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Англія, Італія, Португалія, Хорватія, Норвегія і Греція.

Другий кошик: Франція, Чорногорія, Росія, Швеція, Данія, Словенія, Туреччина, Сербія, Словаччина.

Третій кошик: Швейцарія, Ізраїль, Ірландія, Бельгія, Чехія, Боснія і Герцеговиня, Білорусь, Україна, Угорщина.

Четвертий кошик: Болгарія, Румунія, Грузія, Литва, Албанія, Шотландія, Північна Ірландія, Австрія, Польща.

П`ятий кошик: Вірменія, Фінляндія, Естонія, Кіпр, Латвія, Молдова, Македонія, Азербайджан, Фарери.

Шостий кошик: Уельс, Ліхтенштейн, Ісландія, Казахстан, Люксембург, Мальта, Андорра, Сан-Маріно.