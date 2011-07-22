Результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу

21:40, 22 липня 2011
Спорт
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Динамо не зглянулось над Оболонню

Закінчилися сьогоднішні матчі 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Зоря - Олександрія 2:0 (Білий 68, Силюк 72)

Динамо - Оболонь 4:0 (Ідейє 68, 85, Хачеріді 77, Гусев 90+1)

Завтра тур продовжать...

Іллічівець (4) - Кривбас (3)

Таврія (4) - Металіст (4)

... і завершать в неділю

Чорноморець (1) - Арсенал (2)

Ворскла (3) - Металург (3)

Шахтар (6) - Карпати (1)

Дніпро (4) - Волинь (1)

 

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