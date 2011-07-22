Результати матчів 3-го туру Чемпіонату України з футболу
21:40, 22 липня 2011Спорт
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Динамо не зглянулось над Оболонню
Закінчилися сьогоднішні матчі 3-го туру Чемпіонату України з футболу
Зоря - Олександрія 2:0 (Білий 68, Силюк 72)
Динамо - Оболонь 4:0 (Ідейє 68, 85, Хачеріді 77, Гусев 90+1)
Завтра тур продовжать...Іллічівець (4) - Кривбас (3)
Таврія (4) - Металіст (4)
... і завершать в неділюЧорноморець (1) - Арсенал (2)
Ворскла (3) - Металург (3)
Шахтар (6) - Карпати (1)
Дніпро (4) - Волинь (1)
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