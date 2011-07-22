Карпати і Ворскла отримали суперників у Лізі Європи

Перші матчі відбудуться 28 липня

Визначилися всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Ліга Європи 2011/12 3 кваліфікаційний раунд "Карпати" (Україна) - "Сент-Патрікс" (Ірландія) "Ворскла" (Україна) - "Слайго Роверс" (Ірландія) "Атлетико" (Іспанія) - "Стрьомсгодсет" (Норвегія) "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Вестерло" (Бельгія) "Вентспілс" (Латвія) - "Црвена Звезда" (Сербія) "Аланія" (Росія) - "Актобе" (Казахстан) АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Млада Болеслав" (Чехія) "Железничар" (Боснія та Герцеговина) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) "АЗ Алкмар" (Нідерланди) - "Яблонець" (Чехія) "Олімпія" (Любляна, Словенія) - "Аустрія" (Австрія) "Бурсаспор" (Туреччина) - "Гомель" (Білорусь) "Олесунд" (Норвегія) - "Ельфсборг" (Швеція) "Газіантепспор" (Туреччина) - "Легія" (Варшава, Польща) "Хапоель" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Вадуц" (Ліхтенштейн) "Металург" (Руставі, Грузія) - "Ренн" (Франція) "Левськи" (Болгарія) - "Спартак" (Трнава, Словаччина) "Мідтьюлланд" (Данія) - "Віторія" (Гімарайнш, Португалія) "Динамо" (Бухарест, Румунія) - "Вартекс" (Хорватія) "Палермо" (Італія) - "Тюн" (Швейцарія) "КР Рейк`явік" (Ісландія) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія) "Омонія" (Кіпр) - "Ден Хааг" (Нідерланди) "Зальцбург" (Австрія) - "Сеніца" (Словаччина) "Брюгге" (Бельгія) - "Карабах" (Азербайджан) "Діфферданж" (Люксембург) - "Олімпіакос" (Волу, Греція) "Майнц" (Німеччина) - "Газ-Метан" (Румунія) "Бней-Єгуда" (Ізраїль) - "Хельсінборг" (Швеція) "Сток Сіті" (Англія) - "Хайдук" (Хорватія) "Анортосіс" (Кіпр) - "Работнички" (Македонія) "Спарта" (Прага, Чехія) - "Сараєво" (Боснія та Герцеговина) "Пакш" (Угорщина) - "Хартс" (Шотландія) "Шльонськ" (Польща) - "Локомотив" (Софія, Болгарія) "Насьонал" (Португалія) - "Хьоккен" (Швеція) "Рід" (Австрія) - "Брондбю" (Данія) "Волеренга" (Норвегія) - ПАОК (Греція) "Спліт" (Хорватія) - "Фулхем" (Англія) Перші матчі відбудуться 28 липня, матчі-відповіді - 4 серпня. Чемпіон

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