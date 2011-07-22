Карпати і Ворскла отримали суперників у Лізі Європи
Перші матчі відбудуться 28 липня
Визначилися всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Ліга Європи 2011/12
3 кваліфікаційний раунд
"Карпати" (Україна) - "Сент-Патрікс" (Ірландія)
"Ворскла" (Україна) - "Слайго Роверс" (Ірландія)
"Атлетико" (Іспанія) - "Стрьомсгодсет" (Норвегія)
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Вестерло" (Бельгія)
"Вентспілс" (Латвія) - "Црвена Звезда" (Сербія)
"Аланія" (Росія) - "Актобе" (Казахстан)
АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Млада Болеслав" (Чехія)
"Железничар" (Боснія та Герцеговина) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)
"АЗ Алкмар" (Нідерланди) - "Яблонець" (Чехія)
"Олімпія" (Любляна, Словенія) - "Аустрія" (Австрія)
"Бурсаспор" (Туреччина) - "Гомель" (Білорусь)
"Олесунд" (Норвегія) - "Ельфсборг" (Швеція)
"Газіантепспор" (Туреччина) - "Легія" (Варшава, Польща)
"Хапоель" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Вадуц" (Ліхтенштейн)
"Металург" (Руставі, Грузія) - "Ренн" (Франція)
"Левськи" (Болгарія) - "Спартак" (Трнава, Словаччина)
"Мідтьюлланд" (Данія) - "Віторія" (Гімарайнш, Португалія)
"Динамо" (Бухарест, Румунія) - "Вартекс" (Хорватія)
"Палермо" (Італія) - "Тюн" (Швейцарія)
"КР Рейк`явік" (Ісландія) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія)
"Омонія" (Кіпр) - "Ден Хааг" (Нідерланди)
"Зальцбург" (Австрія) - "Сеніца" (Словаччина)
"Брюгге" (Бельгія) - "Карабах" (Азербайджан)
"Діфферданж" (Люксембург) - "Олімпіакос" (Волу, Греція)
"Майнц" (Німеччина) - "Газ-Метан" (Румунія)
"Бней-Єгуда" (Ізраїль) - "Хельсінборг" (Швеція)
"Сток Сіті" (Англія) - "Хайдук" (Хорватія)
"Анортосіс" (Кіпр) - "Работнички" (Македонія)
"Спарта" (Прага, Чехія) - "Сараєво" (Боснія та Герцеговина)
"Пакш" (Угорщина) - "Хартс" (Шотландія)
"Шльонськ" (Польща) - "Локомотив" (Софія, Болгарія)
"Насьонал" (Португалія) - "Хьоккен" (Швеція)
"Рід" (Австрія) - "Брондбю" (Данія)
"Волеренга" (Норвегія) - ПАОК (Греція)
"Спліт" (Хорватія) - "Фулхем" (Англія)
Перші матчі відбудуться 28 липня, матчі-відповіді - 4 серпня.