Карпати і Ворскла отримали суперників у Лізі Європи

15:22, 22 липня 2011
Спорт
3613

Перші матчі відбудуться 28 липня

Визначилися всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Ліга Європи 2011/12

3 кваліфікаційний раунд

"Карпати" (Україна) - "Сент-Патрікс" (Ірландія)

"Ворскла" (Україна) -  "Слайго Роверс" (Ірландія)

"Атлетико" (Іспанія) - "Стрьомсгодсет" (Норвегія)

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Вестерло" (Бельгія)

"Вентспілс" (Латвія) - "Црвена Звезда" (Сербія)

"Аланія" (Росія) - "Актобе" (Казахстан)

АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Млада Болеслав" (Чехія)

"Железничар" (Боснія та Герцеговина) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)

"АЗ Алкмар" (Нідерланди) - "Яблонець" (Чехія)

"Олімпія" (Любляна, Словенія) - "Аустрія" (Австрія)

"Бурсаспор" (Туреччина) - "Гомель" (Білорусь)

"Олесунд" (Норвегія) - "Ельфсборг" (Швеція)

"Газіантепспор" (Туреччина) - "Легія" (Варшава, Польща)

"Хапоель" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Вадуц" (Ліхтенштейн)

"Металург" (Руставі, Грузія) - "Ренн" (Франція)

"Левськи" (Болгарія) - "Спартак" (Трнава, Словаччина)

"Мідтьюлланд" (Данія) - "Віторія" (Гімарайнш, Португалія)

"Динамо" (Бухарест, Румунія) - "Вартекс" (Хорватія)

"Палермо" (Італія) - "Тюн" (Швейцарія)

"КР Рейк`явік" (Ісландія) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія)

"Омонія" (Кіпр) - "Ден Хааг" (Нідерланди)

"Зальцбург" (Австрія) - "Сеніца" (Словаччина)

"Брюгге" (Бельгія) - "Карабах" (Азербайджан)

"Діфферданж" (Люксембург) - "Олімпіакос" (Волу, Греція)

"Майнц" (Німеччина) - "Газ-Метан" (Румунія)

"Бней-Єгуда" (Ізраїль) - "Хельсінборг" (Швеція)

"Сток Сіті" (Англія) - "Хайдук" (Хорватія)

"Анортосіс" (Кіпр) - "Работнички" (Македонія)

"Спарта" (Прага, Чехія) - "Сараєво" (Боснія та Герцеговина)

"Пакш" (Угорщина) - "Хартс" (Шотландія)

"Шльонськ" (Польща) - "Локомотив" (Софія, Болгарія)

"Насьонал" (Португалія) - "Хьоккен" (Швеція)

"Рід" (Австрія) - "Брондбю" (Данія)

"Волеренга" (Норвегія) - ПАОК (Греція)

"Спліт" (Хорватія) - "Фулхем" (Англія)

Перші матчі відбудуться 28 липня, матчі-відповіді - 4 серпня.

Чемпіон

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter