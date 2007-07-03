”Реал” купує зірку ”Челсі” (фото)

Мадридський "Реал" близький до підписання угоди з одним з лідерів "Челсі" Ар’єном Роббеном. Іспанський клуб вже домовився про умови особистого контракту з його батьком, який також є агентом гравця. Передбачається, що покупка Роббена обійдеться "Реалу" в 20 мільйонів євро (більше 26 мільйонів доларів), повідомляє Reuters.

Представники "Челсі" впродовж останніх декількох тижнів стверджують, що переговори з Роббеном тривають і атакуючий півзахисник збірної Голландії залишиться в Англії. Проте іспанські ЗМІ (зокрема, видання AS) стверджують, що питання про перехід Роббена вже вирішене, а в "Челсі" його замінить хавбек "Ліона" Флоран Малуда.

Крім того, новачком "Реала" може стати румунський захисник італійської "Роми" Крістіан Ківу, проте на цього футболіста претендують "Інтер" і "Барселона". Мадридці також як і раніше цікавляться атакуючим півзахисником "Мілана" Кака і хавбеком "Арсенала" Франсеском Фабрегасом.

Головною новиною з "Реала" на цьому тижні має стати призначення новим наставником клубу німецького фахівця Бернда Шустера.

Лента.ру