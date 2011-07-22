Результати другого раунду Ліги Європи

Закінчився другий відбірний раунд Ліги Європи з футболу

Полтавська Ворскла вдруге перемогла північноірландський Гленторан - 3:0. Тепер у третьому відбірному раунді - 28 липня вдома і 4 серпня на виїзді - Ворскла зіграє з ірландським клубом Слайго Роверс.

Львівські Карпати, "сіяні" в третьому раунді, відігравши 28 липня домащній поєдинок, 4 серпня теж будуть в Ірландії - їх суперник клуб Сент-Патрікс.

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Результати матчів другого відбірного раунду Ліги Європи

Ворскла - Гленторан - 3:0 (Янузі 33, 73, Курилов 36). Перший матч 2:0.

Іртиш - Металург Руставі 0:2 (1:1)

Міка - Волеренга 0:1 (0:1)

Газ-Метан - Куопіо 2:0 (0:1)

Войводіна - Вадуц 1:3 (2:0)

Вентспілс - Шахтар Солігорськ 3:2 (1:0)

Хазар - Маккабі Тель-Авів 0:0 (1:3)

Левадія - Діфферданж 0:1 (0:0)

Ельфсборг - Судува 3:0 (1:1)

Шериф - Железнічар 0:0 (0:1)

Актобе - Кечкемет 0:0 (1:1)

Хонка - Хекен 0:2 (0:1)

Карабах - Стреймур 0:0 (1:1)

Бней-Єгуда - Сан-Хуліа 2:0 (2:0)

Вараждін - Іскра-Сталь 3:1 (1:1)

Сараєво - Еребру 2:0 (0:0)

Динамо Тбілісі - Ланеллі 5:0 (1:2)

АЕК Ларнака - Флоріана 1:0 (8:0)

Спартак Трнава - Тірана 3:1 (0:0)

Олесунн - Ференцварош 3:1 (1:2)

Зальцбург - Металург Лієпая 0:0 (4:1)

Гагра - Анортосіс 2:0 (0:3)

Тромсе - Пакш 0:3 (1:1)

Міт`юлланд - ТНС 5:2 (3:1)

Локомотив Софія - Металург Скоп`е 3:2 (0:0)

Жиліна - Рейк`явік 2:0 (0:3)

Тун - Влазнія 2:1 (0:0)

Газіантепспор - Мінськ 4:1 (1:1)

Ден Хааг - Таурас 2:0 (3:2)

Работнічкі - Ювенес-Догана 3:0 (1:0)

Яблонець - Флямуртарі 5:1 (2:0)

Олімпіакос Волос - Рад 1:1 (1:0)

Вестерло - ТПС 0:0 (1:0)

Фулхем - Крузейдерс 4:0 (3:1)

РНК Спліт - Домжале 3:1 (2:1)

Богеміан - Олімпія Любляна 1:1 (0:2)

Данді Юнайтед - Шльонськ 3:2 (0:1)

Сент-Патрікс - Шахтар Караганди 2:0 (1:2)

Насьонал - Хабнарфьордюр 2:0 (1:1)

Аустрія Відень - Рудар Плевля 2:0 (3:0)

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У третьому відбірному раунді до турніра заходять володарі 6-х місць в національній першості в Англії, Іспанії і Італії (Сток Сіті, Атлетіко, Палермо), 5-х місць з Німеччини, Франції і Росії (Майнц-05, Ренн, Аланія), 4-х місць з України, Румунії, Португалії (Карпати, Динамо Бухарест, Гимараеш), 2-3-х місць і володарі Кубків з країн, що займають 10-28 місця в рейтингу УЄФА.

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28 липня в першому матчі третього відбірного раунду зустрінуться

Аланія - Актобе

Металург Руставі - Ренн

Шльонськ - Локомотив Софія

АЕК Ларнака - Млада-Болеслав

Вентспілс - Црвена Звезда

Карпати - Сент-Патрікс

Олімпія Любляна - Аустрія Відень

Олесунн - Ельфсборг

Зальцбург - Сеніца

Анортосіс - Работнічкі

Спарта - Сараєво

Ворскла - Слайго Роверс

Волеренга - ПАОК

Янг Бойз - Вестерло

Бурсаспор - Гомель

Хапоель Т-А - Вадуц

Омонія - Ден Хааг

РНК Спліт - Фулхем

Левські - Спартак Трнава

Алкмаар - Яблонець

Газіантепспор - Легія

Динамо Бухарест - Вараждин

Діфферданж - Олімпіакос Волос

Пакш - Хартс

Железнічар - Маккабі Т-А

Брюгге - Карабах

Майнц-05 - Газ-Метан

Палермо - Тун

Сток Сіті - Хайдук

Насьонал - Хекен

Атлетіко - Стремсгодсет

Міт`юлланд - Гимараеш

Рід - Брондбю

КР Рейк`явік - Динамо Тбілісі