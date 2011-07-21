Губернатор обіцяє, що у Вишгороді буде, як на Олімпійських іграх

25 липня в експлуатацію будуть здані всі об’єкти чемпіонату світу “Формула-1” на воді, який пройде на Київському водосховищі 30-31 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК повідомив під час відвідування об’єктів “Формули-1”.

Відкриття чемпіонату, в якому сама Україна участі не бере, пройде у вигляді театралізованого карнавалу за участю понад тисячі юнаків та дівчат. Участь у дійстві візьмуть спортсмени, художні колективи, оркестри. Зокрема, виступить Ансамбль танцю ім. Вірського, а наприкінці церемонії відкриття буде розгорнуто 100-метровий прапор України.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, відкриття буде таке грандіозне, “як перед Олімпійськими іграми у Москві”.

Вхід на чемпіонат з перегонів на моторних човнах обіцяють зробити вільним для всіх охочих. Очікують гостей з Києва, області та всієї України.

За словами губернатора, розраховують на 60-70 тис. гостей. Він повідомив, що для зручності гостей “Формули-1” кожну годину з Києва до Вишгорода ходитиме електричка. Також з Києва до Вишгорода курсуватимуть спеціальні автобуси: з річкового вокзалу і з центру міста.

З 1 квітня в рамках підготовки до чемпіонату у Вишгороді було проведено ремонт доріг, очищення території набережної, висадили понад 2 тис. дерев, проклали каналізаційні мережі по всій території набережної, куди також провели воду та електрику.

А.ПРИСЯЖНЮК стверджує, що всі роботи з підготовки до змагань були проведені за кошти меценатів. “Ні в одну копійку бюджету області це не обійшлося” – підкреслив він.

“Ми взяли на себе велику відповідальність, тому що за правилами міжнародної федерації спортсмени повинні проживати та харчуватися за рахунок господарів”, - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Також губернатор повідомив, що запропонував підготувати проект кіноконцертного залу або амфітеатру, аби в майбутньому проводити фестивалі на оновленій набережній.