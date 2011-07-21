До Вишгорода приїде шейх Катару

Шейх Катару Хамад бен Халіф Аль-ТАНІ приїде до міста Вишгород Київської області спостерігати за змаганнями етапу чемпіонату світу з водно-моторного спорту у класі «Формула-1», який пройде на Київському морі 29-31 липня, пише журнал WEEKLY.UA

За даними видання, до підготовки Вишгорода, водної траси та інфраструктури залучили спонсорські кошти від більш як двадцяти компаній. Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК відмовився назвати витрачену суму, проте, за даними ЗМІ, вона становила від 60 до 80 млн. грн.

За оцінками організаторів, подивитися на змагання прийдуть близько 100 тис. осіб. Телевізійна трансляція вестиметься на 100 країн світу, а загальна глядацька аудиторія становитиме до 300 млн. осіб.

Вхід на стоячі місця вільний, квитки продаватимуться тільки на трибуни — близько 20 тис. місць. 600 місць підготовлені для VIP-гостей, серед яких буде шейх Катару Хамад бен Халіф Аль-ТАНІ. «Шейх — фанат перегонів на воді. У себе в Катарі він організує змагання за свої кошти», — повідомив журнал WEEKLY.UA заступник голови оргкомітету Олег ШУМАЄВ.

Він також відзначив, що за трибунами поставлять два крани, які спускатимуть моторні човни на воду. Там же встановлять закриті «гаражі» для катамаранів. «Команди-учасники завжди до останнього ховають свої плавзасоби, щоб конкуренти не підгледіли», — пояснив О.ШУМАЄВ.