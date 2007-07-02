Янукович роздав міністрам доручення щодо підготовки до фіналу Євро-2012

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ як голова Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу підписав окреме доручення, згідно з яким міністерствам у справах сім’ї, молоді та спорту, регіонального розвитку і будівництва, керівникам інших центральних та місцевих органів виконавчої влади доручено, зокрема, підготувати та внести на розгляд Уряду пропозиції щодо підготовки НСК „Олімпійський” у м. Києві до проведення фінального турніру „Євро-2012” з урахуванням необхідності якісної підготовки головної футбольної арени держави до Чемпіонату, а також щодо початку будівництва у м. Києві нового футбольного стадіону, який би відповідав всім сучасним європейським та світовим аналогам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, крім того, органам виконавчої влади доручено за участю органів місцевого самоврядування підготувати пропозиції з вирішення комплексу питань, пов’язаних із розвитком транспортної інфраструктури України, зокрема реконструкцією автомобільних доріг між містами проведення Чемпіонату, під’їзних доріг до пунктів пропуску через кордон з Республікою Польща, оптимізацією управління об’єктами транспортної інфраструктури регіонів, будівництва великої окружної дороги в межах Київської області.

Також дорученням прем’єр-міністра передбачено внесення протягом 2007-2008 років змін і доповнень до генеральних планів міст Києва, Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Львова, Одеси щодо розміщення нових та реконструкції існуючих спортивних споруд, об’єктів транспортної інфраструктури, туристичної та рекреаційної сфери відповідно до вимог, установлених УЄФА для проведення Чемпіонату.

Київській міськдержадміністрації та Міністерству оборони доручено вирішити питання щодо виділення Федерації футболу України для обслуговування та експлуатації навчально-тренувального комплексу національних збірних команд України з футболу імені Баннікова та Будинку футболу України земельної ділянки у м. Києві, а також передачу ФФУ об’єктів нерухомого майна в с. Гореничі Київської області.

Особливо прем’єр-міністром акцентував увагу на утворенні в структурі Мінсім’ямолодьспору, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади самостійних структурних підрозділів, діяльність яких спрямовуватиметься на комплексне забезпечення підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як зазначається у повідомленні, ці доручення прем’єр-міністр дав за результатами наради, яку він провів напередодні Дня Конституції з керівникам міністерств і відомств, головами облдержадміністрацій, мерами міст, безпосередньо причетних до підготовки цього визначного футбольного європейського форуму.