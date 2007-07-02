Агенти гравця ”Шахтаря” шантажують Ахметова

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) заявляє, що футбольні агенти капітана команди бразильця Франселіно МАТУЗАЛЕМА продовжують чинити тиск на клуб з метою його продажу.

Як повідомили в прес-службі "Шахтаря", "агенти МАТУЗАЛЕМА диктують нашому клубу, коли і за скільки його продавати. Наша позиція їх не цікавить, і якщо ми не продаємо футболіста, то агенти МАТУЗАЛЕМА змушують його не виходити на тренування, покидати розташування команди, тобто порушувати свої контрактні зобов`язання".

"Нам ставлять ультиматум - або МАТУЗАЛЕМ не тренуватиметься, або ви погодитеся на його перехід. Це шантаж, і ми не дозволимо говорити з нами мовою шантажу!", - твердо заявляє ФК "Шахтар".

"Позиція клубу щодо подальшої долі Ф.МАТУЗАЛЕМА залишається принциповою і незмінною - у МАТУЗАЛЕМА діючий контракт з нашою командою ще на 2 роки", - наголошується в заяві ФК "Шахтар".

При цьому в прес-службі підкреслили, що "в даний момент клуб не продає цього гравця і не веде ніяких переговорів про його продаж".

У прес-службі також повідомили, що за те, що МАТУЗАЛЕМ виїхав з тренувальних зборів команди в Швейцарії, "він буде покараний фінансово, як це передбачено в його контракті".

"Якщо і далі МАТУЗАЛЕМ слідуватиме "стратегії" своїх агентів, то він буде дискваліфікований. В даний момент переходу МАТУЗАЛЕМА не буде", - підкреслили у ФК "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, 30 червня президент ФК "Шахтар" Рінат АХМЕТОВ заявив, що не веде переговорів щодо продажу півзахисника Франселіно МАТУЗАЛЕМА.

Так Р.АХМЕТОВ прокоментував інформацію деяких ЗМІ з посиланням на іспанські газети про те, що ФК "Шахтар" веде переговори про продаж бразильського півзахисника Ф.МАТУЗАЛЕМА.

Він підкреслив, що "всі ці розмови з`явилися через непрофесійні дії агентів МАТУЗАЛЕМА". "Якщо Франселіно і далі слухатиме своїх авантюрних агентів, то він буде дискваліфікований", - вказав президент ФК "Шахтар".