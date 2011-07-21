Україна прийме Чемпіонат світу з художньої гімнастики
09:53, 21 липня 2011Спорт
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У 2013-ому році
Україна прийме Чемпіонат світу з художньої гімнастики 2013 року.
Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація гімнастики, повідомляють «Подробности».
Організацію світового турніру вирішили довірити Україні, зважаючи на давні традиції цього виду спорту в країні. Адже тут виросло не одне покоління чемпіонок світу, Європи та Олімпійських ігор.
32-га першість пройде у вересні 2013-го року у столичному "Палаці спорту". Його оновлена арена вміщує 6,5 тисяч глядачів.
Турнір такого рівня вперше відбудеться в Україні
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