Результати матчів Ліги Чемпіонів
З третього раунду в гру вступають кияни
Закінчилися останні матчі-відповіді другого відбірного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА
АПОЕЛ - Скендербеу 4:0 (перший матч 2:0)
Дачія - Зестафоні 2:0 (0:3)
Відеотон - Штурм 3:2 (0:2)
Борац Баня-Лука - Маккабі Хайфа 3:2 (1:5)
Брейдаблік - Русенборг 2:0 (0:5)
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Матчі третього раунду відбудуться
26 липня Динамо Київ - Рубін
Генк - Партизан
Рейнджерс - Мальме
Твенте - Васлуй
Екранас - БАТЕ
Літекс - Вісла Краків
АПОНЛ - Слован Братислава
Зестафоні - Штурм
27 липня
ХІК - Динамо Загреб
Копенгаген - Шемрок Роверс
Оденсе - Панатінаїкос
Стандард - Цюріх
Бенфіка - Трабзонспор
Маккабі - Марибор
Русенборг - Вікторія Пльзень
Матчі-відповіді призначені на 2-3 серпня.
У разі виходу "Динамо" в стиковий раунд, кияни, швидше за все, будуть "несіяними": вищі за них в рейтингу "Баварія", "Арсенал", "Ліон", "Вільярреал" і... "Бенфіка". Тому, щоб бути "сіяними" в останньому раунді кваліфікації ЛЧ, треба вболівати за "Трабзонспор".