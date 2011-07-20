Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися останні матчі-відповіді другого відбірного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА

АПОЕЛ - Скендербеу 4:0 (перший матч 2:0)

Дачія - Зестафоні 2:0 (0:3)

Відеотон - Штурм 3:2 (0:2)

Борац Баня-Лука - Маккабі Хайфа 3:2 (1:5)

Брейдаблік - Русенборг 2:0 (0:5)

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Матчі третього раунду відбудуться

26 липня Динамо Київ - Рубін

Генк - Партизан

Рейнджерс - Мальме

Твенте - Васлуй

Екранас - БАТЕ

Літекс - Вісла Краків

АПОНЛ - Слован Братислава

Зестафоні - Штурм

27 липня

ХІК - Динамо Загреб

Копенгаген - Шемрок Роверс

Оденсе - Панатінаїкос

Стандард - Цюріх

Бенфіка - Трабзонспор

Маккабі - Марибор

Русенборг - Вікторія Пльзень

Матчі-відповіді призначені на 2-3 серпня.

У разі виходу "Динамо" в стиковий раунд, кияни, швидше за все, будуть "несіяними": вищі за них в рейтингу "Баварія", "Арсенал", "Ліон", "Вільярреал" і... "Бенфіка". Тому, щоб бути "сіяними" в останньому раунді кваліфікації ЛЧ, треба вболівати за "Трабзонспор".