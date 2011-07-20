До Києва привезли Кубок Європи з футболу

У вівторок, 19 липня, розпочалася подорож Кубка Європи з футболу по українських містах, у яких пройде чемпіонат Європи 2012 року.

Першими серед українців Кубок Анрі Делоне побачили львів`яни. А в середу, 20 липня, трофей, який буде розіграний на Євро-2012, привезли до Києва.

"Не знаю, чи залишиться кубок Європи в Україні і після фінального матчу Євро-2012, але шанси на це в України, звичайно ж, є. Ваша збірна грає вдома, тому треба максимально намагатися виграти турнір", - відзначив генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор.

Нагадаємо, що фінальна частина Євро-2012 розпочнеться 8 червня матчем у Варшаві. Фінал чемпіонату відбудеться 1 липня у Києві.

ТСН